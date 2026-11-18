Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 45 миллиардов евро, в дополнение к уже обещанным 90 миллиардам. Это следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Еврокомиссии не хватает 70 миллиардов евро финансирования [Киева] на 2027 год. Поэтому сегодня мы приняли решение создать новый механизм финансирования Украины на 45 миллиардов евро», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, ЕК надеется, что еще 25 миллиардов евро выделят «партнеры».

Страны Евросоюза рассмотрят предложение ЕК на экстренном саммите 26–27 ноября.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Европа продолжает продвигать конфликт на Украине, пока РФ и США ведут переговоры о его урегулировании. Он также предупреждал ЕС, что Киев не вернет ему выделяемые в качестве кредита 90 миллиардов евро.