Пентагон собирается применение искусственного интеллекта в боевых системах, включая бронетехнику, морские дроны и средства космического наблюдения. Технологии должны помочь военным быстрее распознавать цели и проводить автономные операции. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США.

Всего рассматриваются 10 показательных проектов использования ИИ в американской армии и разведке. Одним из главных приоритетов стало автоматическое распознавание целей.

Сухопутные войска США хотят оснастить перспективные боевые машины пехоты XM30 датчиками с искусственным интеллектом. Они будут в реальном времени выявлять и отслеживать вражеские беспилотники, чтобы военнослужащие могли быстрее реагировать на угрозы.

Военно-морские силы США совместно с партнерами внедряют технологии автоматического распознавания целей на безэкипажных морских аппаратах. Командование специальных операций, в свою очередь, разрабатывает систему CHAOS, которая позволит воздушным и морским дронам разных производителей действовать совместно в автономном режиме.

Отдельное направление — применение ИИ в кибероперациях. Киберкомандование США и Университет Джонса Хопкинса создают систему ИИ-агентов, объединяющую данные из различных источников в едином интерфейсе на базе большой языковой модели.

Корпус морской пехоты тестирует сеть ИИ-агентов, предназначенную для помощи батальонам и небольшим подразделениям в принятии решений в условиях интенсивного боя, нехватки ресурсов и отсутствия связи с командованием. Разведывательные структуры США уже применяют искусственный интеллект для автоматического поиска военных объектов на спутниковых снимках и видеозаписях.

Кроме того, Космические силы США внедряют ИИ для наблюдения за объектами на орбите и выявления потенциальных угроз. В частности, технология должна помогать отличать замаскированное оружие от обычного космического мусора.

Ранее сообщалось, что американская армия приняла на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle.