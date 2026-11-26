Американские военные с помощью взрывов уничтожили на заводе боеприпасов в Мидлтауне в штате Айова все запасы азида свинца, которые были у США, сообщило агентство Associated Press (AP).

Этот химикат применяют при производстве взрывчатки. Генерал-майор Эрик Ширли, который возглавлял операцию по уничтожению опасного вещества, отметил, что было произведено два контролируемых взрыва.

Он уточнил, что было уничтожено 68 бочек. Вторичных взрывов удалось избежать. Военные пояснили, что вещество постепенно разлагалось, и выросла угроза его самопроизвольной детонации с наступлением холодного периода.

Планировалось, что химикаты будут уничтожены раньше, но из-за жалобы экологических организаций апелляционный суд приостановил действие разрешения агентства по охране окружающей среды США. Авторы обращения заявили, что последствия взрыва для здоровья людей и природы не получили должной оценки.

При этом отмечается, что спустя час после взрывов ни одна из станций по контролю за содержанием вещества в воздухе не зафиксировала присутствия свинца. В ближайшие недели мониторинг продолжится. На наличие свинца проверят источники воды, фермы, жилые дома и детские площадки.

Перед операцией по уничтожению химиката было собрано 1,2 тысячи образцов.

Напомним, в сентябре 2020 года Пентагон доложил об уничтожении порядка 300 тысяч снарядов с ипритом. Каждый боеприпас содержал около 5,4 килограмма этого боевого отравляющего вещества. Ликвидацию иприта проводили на специально оборудованном химическом складе в штате Колорадо.