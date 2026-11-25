Власти США одобрили потенциальную продажу Украине комплектов для обслуживания истребителей‑бомбардировщиков F‑16 вместе с сопутствующим оборудованием. Общая стоимость партии оценивается в 621,9 млн долларов, о чём официально уведомил Госдепартамент, опубликовав соответствующее заявление на своём официальном сайте.

Финансирование поставки обеспечат европейские партнёры Киева. В их числе Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. В документе особо подчёркивается, что американские бюджетные средства в сделке задействованы не будут.

В Госдепе уверены, что передача оборудования не скажется на боеспособности ВС США. Также в ведомстве отметили, что для реализации договорённости не понадобится направлять на Украину дополнительных сотрудников госорганов или представителей подрядных организаций.

Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News признал, что США получают значительную прибыль от продажи вооружений, которые в итоге попадают на Украину.