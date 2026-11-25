Сухопутные войска США поставили на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), также известных как Dark Eagle. Об этом сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на руководителя программы закупок средств огневого поражения американской армии генерала Фрэнка Лозано.

«Она передана в войска и готова к применению», — заявил Лозано.

По его словам, батарея может быть развернута и использована в любой точке мира. При этом генерал не уточнил, где и когда именно разместили комплекс.

LRHW представляет собой наземную ракетную систему, состоящую из ракеты-носителя средней дальности и установленного на ней унифицированного гиперзвукового планирующего блока CHGB (Common Hypersonic Glide Body).

Ранее сообщалось, что Германия и Британия собираются приступить к совместной разработке двух новых типов ракет.