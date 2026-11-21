В материалах следствия по делу «Карфаген» о деятельности ОПГ «Химпром» на Украине могут появиться новые громкие имена. Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник не исключил, что среди них громко прозвучит фамилия самого Владимира Зеленского.

Ранее фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле Егор Буркин заявил, что обнародованные «пленки» НАБУ отражают лишь пять процентов коррупционных схем на Украине. Он также не отрицал факт сотрудничества криминала с правоохранителями и центральной властью. В рамках расследования, в частности, был арестован генерал СБУ Дука. Правда, в СИЗО он провел лишь неделю. За генерала внесли залог в 1,4 миллиона долларов.

«Я сошлюсь на два свидетельства. Сам Буркин говорит о том, что опубликованные данные – это 5% от всей правды, которая остается скрытой от людей. И сошлюсь на руководителя следственной группы НАБУ Абакумова, который заявил: "Ребята, то, что вы увидели и услышали, — это еще цветочки. В материалах следствия много всего другого – того, что пока нельзя раскрывать". Но если это есть в материалах следствия, поверьте, вскоре появится и в публичной плоскости. Уверен, что там бомба самая натуральная», — сказал Олейник.

По мнению собеседника издания, «бомбой» станут не столько суммы, сколько фамилии.

«Не исключаю, что там есть фамилия Зеленского, и она звучит очень громко и недвусмысленно. Потому что к нему всё ближе и ближе подбираются. Если уже имена Андрея Ермака и Олега Татарова не скрывают, значит, скоро зазвучит фамилия самого Зеленского», - отметил Олейник.

Он также обозначил, что сейчас наблюдается эскалация внутриведомственной борьбы на Украине, спецслужбы развернули друг с другом настоящую войну.

«Конфликт происходит уже межведомственный — банда на банду. СБУ против НАБУ, СБУ против Главного управления разведки. Сейчас, исходя из заявлений Дуки, они будут давать сдачи НАБУ и САП, а «набушники», защищаясь, начнут публиковать остальные материалы по делу «Химпрома» и другим коррупционным расследованиям. При том, что сами НАБУ и САП — не святые и тоже хотят кушать. Поэтому компромата вывалят еще много», — подытожил Олейник.

Ранее Олейник заявил, что дело «Карфаген», связанное с деятельность ОПГ «Химпром» на Украине, является не борьбой с коррупцией, а инструментом давления западных кураторов на Владимира Зеленского.