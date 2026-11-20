Дело «Карфаген», связанное с деятельность ОПГ «Химпром» на Украине, является не борьбой с коррупцией, а инструментом давления западных кураторов на Владимира Зеленского, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

По его словам, несмотря на масштаб скандала — доказанную связь СБУ с преступными элементами и участие высокопоставленных должностных лиц в преступлениях, — реальных последствий для фигурантов нет.

«Все в рамках "плёнок Миндича" уже на свободе. Некоторые даже сняли браслеты, такие как бывший министр энергетики Голущенко, а также Ермак. Все на свободе», — подчеркнул Олейник.

Он убеждён, что главная цель Запада (дело расследуется с подачи НАБУ и САП) — не наказать виновных, а ограничить аппетиты украинской власти.

«Задача западных кураторов — надеть немножко намордник на Зеленского и остальных. На Западе размышляют так: "Ну что ж мы даём, даём деньги, а вы всё по карманам, по карманам". И не более того. Потому что главная задача, которая поставлена перед Зеленским этой бандой с Запада, — это война, он её выполняет», — отметил Олейник.

Собеседник aif.ru также обратил внимание на беспрецедентное поведение руководителя наркокартеля Буркина, находящегося в Мексике, который готов давать показания против украинской власти.

«Я впервые вижу, чтобы руководитель наркокартеля давал показания и готов был идти на сотрудничество против власти, персонально называя всех преступниками. Как правило, они не идут ни на какое сотрудничество, ибо это, как говорят в их мире, западло — с властью иметь дело. А он готов. Причём он не арестован. Сделка со следствием. Он на свободе — и говорит: "Я готов"», — подытожил Олейник.

Ранее фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле Егор Буркин заявил, что обнародованные «пленки» отражают лишь пять процентов коррупционных схем на Украине. Он также не отрицал факт сотрудничества криминала и правоохранителей и центральной власти. По делу, в частности, был арестован генерал СБУ Дука. Он был арестован и помещен в СИЗО, где, правда, провел всего неделю. За генерала внесли залог в 1,4 миллиона долларов.