Европа проведением встречи с Владимиром Зеленским во время переговоров лидеров РФ, США и Китая пыталась показать свою готовность продолжать спонсировать конфликт и доказать свое давление на Вашингтон, однако Дональд Трамп по итогу рекомендовал ускорить урегулирование. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В четверг Владимир Зеленский в Берлине встретился «коалицией желающих». Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя итоги встречи в Европе, заявил, что Зеленский соврал, сказав, что участники якобы поддержали вступление Украины в НАТО. Он обратил внимание, что речь шла лишь о гарантиях безопасности и продолжении поддержки Украины.

В тот же день в Китае прошла трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

«Сам факт проведения встречи "коалиции желающих" на фоне саммита России, Китая и США очень показателен. Европа пыталась так демонстрировать давление, которое она оказывает на Штаты, и желание спонсировать конфликт дальше. Трамп при этом же неоднократно подчеркивал, что конфликт может быть завершен, причем завершен в интересах всего мира. А европейцы постоянно делают шаги в сторону эскалации», — отметил Данилин.

Политолог особо обратил внимание, что после переговоров с Путиным и Си Цзиньпином Трамп настойчиво предложил Европе заключить соглашение с Россией и перестать спонсировать Украину.

«Трамп призвал завершить конфликт. И его военные представители также рекомендовали максимально ускорить завершение боевых действий», — подчеркнул он.