Европейские страны не намерены добиваться закрытия украинского сайта «Миротворец»*, несмотря на скандал с внесением в его базу итальянских политиков. Ресурс продолжит выполнять задачи, выгодные западным государствам, а удаление из его базы вице-премьера Италии Маттео Сальвини стало скорее демонстрацией политической договороспособности Киева с Римом. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам эксперта, рассчитывать на закрытие «Миротворца»* после дипломатического недовольства Италии не приходится. История с удалением Сальвини не свидетельствует о том, что украинские власти готовы отказаться от деятельности ресурса или прекратить публикацию персональных данных неугодных им людей.

«"Миротворец"* однозначно не закроют. Он продолжит работать, так как направлен в первую очередь против Росии. И сам факт того, что Сальвини сначала появился на сайте, а затем был удален, еще ничего не означает. Итальянская политическая верхушка нужна Киеву, поскольку она продолжает спонсировать действующий украинский режим. Поэтому ссориться с ней на постоянной основе невыгодно», — объяснил Рогов.

Он обратил внимание, что на сайте по-прежнему остаются другие представители итальянской политической элиты. В частности, там фигурируют депутаты Европарламента, бывший пресс-секретарь Сальвини Джанлука Савоини, а также представители движения «Пять звезд».

Особое возмущение, по словам собеседника aif.ru, вызывает присутствие в базе бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего в 2023 году. Его карточка до сих пор находится на ресурсе, причем сопровождается отметкой «ликвидирован».

«Чего стоит хотя бы история с Сильвио Берлускони. Его внесли в базу еще в 2014–2015 годах, хотя он умер в 2023-м. При этом карточка до сих пор находится на сайте с огромной надписью "ликвидирован". Понятно, что к его смерти украинский режим никакого отношения не имеет, но сам факт такого обращения с памятью бывшего главы итальянского правительства показателен», — отметил Рогов.

Эксперт добавил, что удаление Сальвини с сайта стало результатом политического давления со стороны Рима и проявлением двуличности премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пригрозившей заблокировать помощь Киеву.

«Итальянские власти таким образом якобы продемонстрировали своим избирателям, что способны добиваться от Киева определенных уступок, однако на судьбу самого ресурса это не повлияло и не повлияет. И правительство Италии, при том что в стране в целом ухудшается жизнь, продолжит финансировать Зеленского на всех парах», — сказал Рогов.

Ранее Сальвини заявил, что потребует от Украины закрыть скандально известный сайт «Миротворец»*.

* Сайт признан террористическим и запрещен в России.