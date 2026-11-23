Премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично упрекнула Владимира Зеленского за то, что в базу украинского сайта «Миротворец»* попали итальянские политики.

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, какие последствия эта ссора может иметь для главы киевского режима.

Маттео Сальвини в списке: как вспыхнул конфликт

Согласно данным Il Fatto Quotidiano, поводом для претензий Мелони стало включение в базу «Миротворца» вице-премьера Италии и лидера партии «Лига», входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини.

На фоне этого он пригрозил заблокировать дальнейшую военную помощь Киеву, если не получит извинений от Зеленского. Перед публичным выступлением Сальвини сообщил о своём недовольстве Мелони, и та передала его претензии украинскому лидеру.

Сальвини. Фото: www.globallookpress.com/ Francesco Enriquez

Сальвини назвал действия ресурса «нацистскими» и призвал его закрыть. Посольство Украины в Италии заявило, что сайт «Миротворец» не отражает официальную позицию Киева, однако, как отмечает Il Fatto Quotidiano, публичных извинений от Зеленского до сих пор не последовало.

Дублинский холод: «Ты же этого не хотела»

Незадолго до этого между Мелони и Зеленским произошёл ещё один неприятный эпизод на полях неформального саммита Евросоюза в Дублине. Во время приветствия на слова Мелони о том, как давно они не виделись, глава киевского режима сухо ответил: «Ты же этого не хотела».

Зеленский и Мелони. Фото: www.globallookpress.com/ Francesco Fotia / Keystone Press Agency

«Зеленский начал встречу в Дублине с колкости. Можно назвать это шуткой, но для лидера страны, который тут же просит Италию помочь с противовоздушной обороной, это дипломатическое хамство. Публично изображать партнёра так, будто тот ещё и обязан ему всем. Теперь Берлин. Мелони справедливо выдвинула претензию и назвала неприемлемым появление итальянских политиков в базе “Миротворца”. В Киеве предпочли объяснить это тем, что сайт якобы не имеет официального статуса, и заодно назвали неуместным использование его публикаций для нагнетания напряжённости. Это удобная отписка. Рим спрашивал не о том, кому принадлежит сайт, а о том, как Киев относится к публичному клеймению итальянских выборных политиков и публикации их персональных данных», — подчеркнул эксперт.

Имя исчезло, вопросы остались

Панкратов отметил, что с украинского сайта имя итальянского политика всё же убрали.

«Имя Сальвини, находившееся в базе с 2017 года, исчезло, а данные депутатов “Движения пяти звёзд” остались. Это не доказывает, что Киев распорядился удалить запись. Но контраст красноречив: вице-премьер, который может осложнить продление поставок, из списка исчез, а для остальных ничего не изменилось», — добавил специалист.

По данным итальянской газеты Stampa, Маттео Сальвини внесли в базу украинского сайта «Миротворец» в апреле 2017 года, однако о своём присутствии в списке он узнал только в ноябре 2026 года.

Чем это грозит: торг вместо разрыва

Сальвини потребовал от Зеленского официальных извинений, пригрозив в противном случае выступить за прекращение дальнейших поставок Киеву. Эксперт объясняет, почему эта угроза не пустая.

Фото: www.globallookpress.com/ Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency

«Сальвини не может единолично перекрыть поставки, но может сорвать их продление. Уже подписанный 13-й пакет и разрешение на новые поставки в 2027 году — разные решения: действующее разрешение истекает 31 декабря, а для продления нужны решение правительства и поддержка парламента. Как лидер “Лиги” Сальвини может отказаться поддержать продление и вынудить Мелони искать другие голоса или идти на уступки. Показательно, что “Лига” выступала против новых поставок ещё до скандала», — подчеркнул эксперт.

По словам Панкратова, после этого инцидента Мелони может и дальше поддерживать Украину, однако выбить новые поставки ей будет труднее. Ситуация для Зеленского омрачается ещё и тем, что в последнее время не раз фиксировались неприятные инциденты между ним и премьером Италии.

«Я бы ожидал не разрыва с Киевом, а более жёсткого торга в Риме. Мелони может продолжать поддерживать Украину, но ей теперь труднее объяснить собственной коалиции, почему новые поставки следует одобрить, а вопрос о публичной травле итальянских политиков достаточно закрыть справкой о том, что сайт “неофициальный”. И даже если Зеленский извинится, это снимет повод для скандала, но не устранит причину спора: Сальвини хотел остановить новые поставки ещё до того, как узнал о своём досье», — заключил специалист.

* Сайт признан террористическим и запрещён в России.