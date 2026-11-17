Подавляющее большинство опрошенных жителей Германии недовольны канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и деятельностью его правительства — это продемонстрировали результаты опроса, который был проведен социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Действиями кабинета министров и самим канцлером недовольны 86% респондентов, и это антирекорд — таких показателей не было за все опросы, проведенные прежде службой Forsa.

С тем, что правительство и Мерц хорошо справляются со своей работой, оказались согласны лишь 12% немцев.

Что касается личности самого канцлера, то 62% респондентов считают, что ему не хватает лидерских качеств и он не способен реализовать свои цели в коалиции.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1002 человека.