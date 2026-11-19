Основатель и глава SpaceX Илон Маск обвинил нелегитимного лидера киевского режима Владимира Зеленского во лжи из-за его заявлений о Starlink. Соответствующее заявление он сделал во время форума DealBook, который проводит газета The New York Times.

«Он лжет»

«Не хочу взорвать вам мозг, но Зеленский не всегда говорит правду. Возможно, для вас это шок», — произнес Маск, прямо говоря о Зеленском. А когда ведущий Эндрю Росс Соркин переспросил, ошибается ли Зеленский или все-таки врет, глава SpaceX максимально прямо отметил: «Он лжет».

Поводом для таких заявлений стали свежие жалобы нелегитимного лидера Украины в теме использования американских технологий спутниковой связи. На днях Зеленский вновь обвинял SpaceX в ограничениях, введенных на работу Starlink. Маск же разложил все по полочкам.

«Есть две спутниковые системы. Одна — Starlink, коммерческая спутниковая система. Другая — Starshield. Starshield контролируется правительством США. Любые действия с использованием Starshield зависят от Министерства войны. Starlink — коммерческая система, она не предназначена для использования в качестве оружия», — заявил Маск.

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И сейчас, по его словам, нелегитимный лидер Украины требует разрешить применять коммерческие спутники Starlink для наступательных военных действий. Однако SpaceX якобы отказало ему в этом.

«Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийствах, которые иногда приводят к гибели невинных людей, а не только солдат. Это не моя роль. И тем не менее на меня постоянно оказывают давление, чтобы я это делал», — заявил Маск.

Он также подтвердил, что на применение терминалов Starlink действует ограничение в 80 миль в час (около 129 км/ч). После этого порога они перестают работать.

При этом, подчеркнул Маск, если сейчас SpaceX отключит Starlink над Украиной, то весь фронт немедленно рухнет.

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США устроили переворот на Украине

Очевидно, что Россию Маск тоже не поддерживает, однако отмечает, что время, когда нужно было сопереживать только Киеву, прошло. «И нужно проявлять сочувствие не только к гибнущим украинским ребятам, но и к российским. <…> Представьте, если бы это был ваш сын или ваш отец. И я думаю, что слишком часто звучит эта риторика: «Украина — хорошая, Россия — плохая» и что всё, что делается в отношении россиян, оправдано. Это несправедливо и ужасная позиция», — заявил он.

Признал Маск и роль США в первопричинах конфликта. Так, он четко обозначил — все началось с решения Америки свергнуть пророссийского лидера Виктора Януковича.

«Правда, что с точки зрения вторжения агрессор — Россия. Но правда и то, что мы, Америка, устроили переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины», — продолжил Маск.

По его словам, если бы не действия Госдепа США и других структур из Америки, то на Украине вообще ничего бы не случилось.

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Все равно применяют в ударах

Впрочем, ВСУ уже сейчас способны обманывать SpaceX и Илона Маска, обращает внимание военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. И одним из примеров такого обмана может служить вопрос атаки на Крымский мост.

«Во время удара применялась ракета FP-5, оснащенная камерой для наиболее точного наведения. При этом ее наведение могло осуществляться только через Starshield или Starlink. С учетом ограничений мог быть либо произведен взлом терминала Starlink, либо же мог быть использован другой вариант. Например, терминал мог быть вынесен на какой-то дрон или метеозонд, который выступал бы в качестве ретранслятора. И в результате такого обмана оператор до конца атаки мог использовать видеонаведение высочайшего качества. Путем передачи видеосигнала через сеть ретрансляторов или иные группировки такого качества не получить», — рассказал собеседник.

При этом для отведения внимания сейчас противник может говорить о применении mesh-сети, однако, полагает эксперт, подобные заявления могут быть частью кампании по дезинформации, чтобы структуры Илона Маска не обвинили Киев в применении Starlink для ударов по гражданским целям.

«Поэтому, по моему мнению, использование американского Starlink в связке с американскими же технологиями ИИ от Palantir во время атаки на Крымский мост позволили провести всю операцию. Здесь у меня никаких сомнений нет», — подвел итог собеседник.