Французский лидер Эммануэль Макрон уклонился от ответа на вопрос, готов ли он поехать в Москву для участия в переговорах по украинскому урегулированию.

Журналист телеканала BFMTV на пресс-конференции по итогам саммита так называемой «коалиции желающих» в Берлине спросил у президента, разделяет ли он оптимизм по теме Украины американского президента Дональда Трампа и готов ли отправиться в российскую столицу.

«Мы никогда не прекращали контакты с Москвой. На разных уровнях всегда поддерживались определенные контакты с российскими властями», - сказал Макрон.

При этом прямо на вопрос о возможной поездке он не ответил.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона пока не располагает официальной информацией о намерении Макрона представлять Европу на возможных переговорах с Москвой.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в Шэньчжэне сообщил, что Россия пригласила европейских представителей в Москву для выяснения их позиции по Украине. По данным Bloomberg, по поводу переговоров между собой связывались представители Франции, Германии и Великобритании.