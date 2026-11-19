Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут отказывать в предоставлении убежища тем лицам, которые связаны с коррупцией, — об этом говорится в декларации, принятой на саммите в Шэньчжэне.
В документе уточняется, что государства, входящие в объединение, намерены содействовать процветанию стран Азиатско-Тихоокеанского региона с помощью борьбы с коррупцией.
«Мы твердо намерены... продолжать совместную работу по борьбе с коррупцией, не допускать предоставления убежища лицам, причастным к коррупционным правонарушениям», — говорится в декларации.
Напомним, в АТЭС входит 21 страна. На них приходится 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, сообщал ранее президент России, который принял участие в саммите АТЭС 18 и 19 ноября.
На полях саммита Путин провел отдельные встречи с лидерами США и Китая, а также участвовал с ними в трехсторонних переговорах. Aif.ru собрал главное из заявлений, которые сделал российский президент по итогам саммита.