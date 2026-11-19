Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут отказывать в предоставлении убежища тем лицам, которые связаны с коррупцией, — об этом говорится в декларации, принятой на саммите в Шэньчжэне.

В документе уточняется, что государства, входящие в объединение, намерены содействовать процветанию стран Азиатско-Тихоокеанского региона с помощью борьбы с коррупцией.

«Мы твердо намерены... продолжать совместную работу по борьбе с коррупцией, не допускать предоставления убежища лицам, причастным к коррупционным правонарушениям», — говорится в декларации.

Напомним, в АТЭС входит 21 страна. На них приходится 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, сообщал ранее президент России, который принял участие в саммите АТЭС 18 и 19 ноября.