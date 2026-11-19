Американский лидер Дональд Трамп поставил своей поездке в Китай оценку 12 из 10 возможных. По его словам, за время визита удалось наладить отношения, которые он назвал фантастическими.

«Думаю, это было 12 баллов. По шкале от нуля до 10 я бы поставил 12. Все прошло отлично… Были выстроены фантастические отношения», - заявил Трамп в интервью, данном по телефону каналу NBC.

19 ноября в китайском Шэньчжэне, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), впервые прошли переговоры в трехстороннем формате с участием президента России Владимира Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Местом встречи стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан». Ей предшествовали двусторонние переговоры Путина и Трампа, состоявшиеся в расширенном составе.

В рамках трехстороннего диалога главы государств рассмотрели международную обстановку, вопросы стратегической стабильности и глобальной безопасности, а итогом стала декларация о мире. Путин выступил с предложением дополнительно обсудить экономическое взаимодействие, продовольственную и энергетическую безопасность, а также пути урегулирования региональных конфликтов. Трамп подчеркнул значимость открытого и конструктивного диалога между тремя крупнейшими державами, тогда как Си Цзиньпин обратился к России, США и Китаю с призывом сообща противостоять глобальным вызовам.

Ранее Владимир Путин назвал встречу с лидерами КНР и США страницей в истории дипломатии.