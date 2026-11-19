Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении организовать в Белом доме пресс-конференцию — она назначена на пятницу, 20 ноября.

Соответствующее заявление глава США опубликовал в социальной сети Truth Social, уточнив, что мероприятие состоится в полдень по местному времени (20 ноября в 20:00 мск).

Кроме того, по словам Трампа, участники встречи с журналистами затронут тему торговых соглашений, которые готовятся с Таиландом, Филиппинами и рядом других государств.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оценил на 12 из 10 свою поездку в Китай.