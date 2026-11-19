Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп на встрече в китайском Шэньчжэне не обсуждали возможность возобновить прямое авиасообщение между двумя странами двумя странами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков

«Нет», - приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в Центре международных обменов в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС, она продлилась около 50 минут.

После этого состоялись первые трехсторонние переговоры с участием лидеров РФ, США и КНР. Они обсудили международную обстановку, стратегическую стабильность и глобальную безопасность, а по итогам приняли декларацию о мире.