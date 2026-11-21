Об атаке беспилотников на российское судно, которое следовало в Калининград в нейтральных водах Финского залива, 21 ноября сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он указал, что грузовое судно было атаковано двумя БПЛА в 3 морских милях от российской границы. Началась эвакуация членов экипажа.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных исключил угрозу снабжения Калининграда из-за удара по судну.

Погранохрана Финляндии направилась к атакованному БПЛА сухогрузу. О начале спасательной операции сообщается на официальном сайте финского ведомства Rajavartiolaitos.

«Российское грузовое судно горит в восточной части Финского залива. Пограничная охрана руководит морской спасательной операцией и готовится к возможному предотвращению экологического ущерба в зоне ответственности Финляндии. В настоящее время повреждённое судно продрейфовало из международных вод в территориальные воды Финляндии», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

В финской погранслужбе также добавили, что складывающаяся обстановка не несёт угрозы для остального судоходства, а подготовка к возможным спасательным действиям ведётся совместно с другими профильными структурами в Финляндии и за рубежом. В Министерстве обороны страны подтвердили отправку сил к месту происшествия. В Финском заливе терпит бедствие сухогруз. Киев вновь совершил преступление Подробнее

Что говорят эксперты?

Офицер Колёсник раскрыл, как атаковали судно, следовавшее в Калининград.

«Надо разбираться, потому что западные страны и Украина, но в основном западные страны — Британия, Германия и Польша — не раз декларировали, что будут перерезать снабжение в направлении Калининградской области», — обратил внимание он.

Эксперт объяснил, что сейчас снабжение Калининградской области ведётся в основном через воду, поскольку транзит по железной дороге уменьшился, по шоссе общего пользования через Литву практически перевозки сведены к минимуму.

«Сейчас снабжение ведётся в основном по воде. По объёмам доставка грузов несоизмерима с железнодорожным сообщением. Сегодня был удар по Ленинградской области, по портовой инфраструктуре, и под удар попало грузовое судно. Надо посмотреть, как летели дроны, так как всегда они летят через Прибалтику, через Польшу. В основном — через Эстонию, это кратчайший путь», — добавил Колёсник.

Атаки на торговые суда в нейтральных водах являются нарушением международного права, заявил aif.ru замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Это атака на свободу судоходства, но, конечно, западные спонсоры киевского режима в очередной раз закроют на это глаза. Тем более, что они сами промышляют пиратством, захватывая и арестовывая российские суда, которые идут мимо их берегов», — говорит эксперт.

Обновлено 17:50

Российское спасательное судно прибыло на помощь сухогрузу, который днем 21 ноября подвергся атаке беспилотников в международных водах Финского залива. Об обновленной обстановке в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, покидать борт морякам не пришлось, поскольку ситуация на теплоходе полностью стабилизирована.

«По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту находится под контролем. Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту», — написал Дрозденко.