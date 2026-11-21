Глава Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал об атаке беспилотников на судно, находившийся в нейтральных водах Финского залива.

В своём сообщении в «Максе» губернатор указал, что грузовое судно, направлявшееся в Калининград, было атаковано двумя БПЛА в 3 морских милях от российской границы. В настоящее время проводится эвакуация членов экипажа, отметил он.

По словам Дрозденко, сейчас устанавливается, какие последствия повлекла атака.

Губернатор уточнил, что начиная с ночи над территорией Ленинградской области силами ПВО было обезврежено 80 украинских дронов.