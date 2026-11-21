Пограничная служба Финляндии направила свои подразделения к грузовому судну, которое следовало в Калининград и подверглось удару беспилотников в восточной части Финского залива. О начале спасательной операции сообщается на официальном сайте финского ведомства Rajavartiolaitos.

«Российское грузовое судно горит в восточной части Финского залива. Пограничная охрана руководит морской спасательной операцией и готовится к возможному предотвращению экологического ущерба в зоне ответственности Финляндии. В настоящее время поврежденное судно продрейфовало из международных вод в территориальные воды Финляндии», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

В финской погранслужбе также добавили, что складывающаяся обстановка не несет угрозы для остального судоходства, а подготовка к возможным спасательным действиям ведется совместно с другими профильными структурами в Финляндии и за рубежом. В Министерстве обороны страны подтвердили отправку сил к месту происшествия.

Ранее о самом инциденте сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам главы региона, два беспилотника атаковали направлявшийся в Калининград сухогруз в нейтральных водах примерно в трех морских милях от российской границы, после чего началась эвакуация экипажа.

На фоне происшествия Силы обороны Финляндии в субботу, 21 ноября, дважды вводили и продлевали временные ограничения на полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива из-за угрозы БПЛА.

Сама Ленинградская область в этот день также отражала масштабный налет: режим беспилотной опасности в регионе действовал с 03:34 до 13:16, за это время силы ПВО сбили 80 дронов, а петербургский аэропорт Пулково принимал и отправлял рейсы по особому согласованию со службами.