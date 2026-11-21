Перебоев с поставками в Калининградскую область из-за атаки на судно, направлявшееся в этот регион, не ожидается. Такое заявление опубликовал в «Максе» глава области Алексей Беспрозванных.

До этого руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в нейтральных водах Финского залива, на расстоянии 3 морских миль от российской границы, было совершено нападение с использованием БПЛА на грузовое судно. Этот корабль держал курс на Калининград. В настоящее время проводится эвакуация членов экипажа.

В сообщении говорится, что для обеспечения региона всем необходимым угрозы нет. Губернатор указал, что поддерживает оперативную связь с Александром Дрозденко, возглавляющим Ленинградскую область, а также с Росморречфлотом.

«Вопрос на моем личном контроле», — сказал Беспрозванных.