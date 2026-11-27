Американский журналист Джексон Хинкл обратил внимание на тайный смысл видеообращения Владимира Зеленского к американцам по случаю Дня благодарения.

Хинкл расценил поздравление главы киевского режима как наглую попытку добиться от США дополнительного финансирования.

«Этот мошенник использует День благодарения, чтобы выпросить ещё больше денег», — прокомментировал Хинкл обращение Зеленского, в котором тот напомнил о нуждах Киева.

Участники обсуждения бюджета ЕС находятся в бешенстве

Представители ряда стран Евросоюза, которые отказались от дальнейшего обсуждения бюджета ЕС, находятся «в бешенстве» от подходов главы Евросовета Антониу Кошты по указанному вопросу, пишет Politico.

Речь идёт о дискуссиях по поводу главного финансового плана объединения на 2028-2034 годы. Часть стран призвала к жесткой экономии и потребовала отставки Кошты. В публикации уточняется, что в эту группу вошли Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция.

Ранее Кошта представил «компромиссный бюджетный план» на 1,52 триллиона евро. По сравнению с другой инициативой, выдвинутой Еврокомиссией, сумма в документе уменьшилась на 204 миллиарда евро.

Трамп заявил, что давно знает Путина и хорошо с ним ладит

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к урегулированию украинского конфликта и при этом поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему на встрече в Шэньчжэне он назвал российского лидера своим другом, Трамп отметил, что знаком с главой российского государства уже долгое время.

«Получилось так, что я с ним хорошо лажу. Мы давно знаем друг друга», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы было сфабриковано.

Зеленский тайно ездил в Мариенборг для обсуждения собак

Телерадиокомпания DR обратила внимание на тайный визит Владимира Зеленского в резиденцию Мариенборг во время его поездки в Данию.

Как сообщает издание, глава киевского режима встретился там с рэпером и блогером Бенджамином Хавом. Эта встреча была призвана повысить популярность премьер‑министра Дании Метте Фредериксен среди молодой аудитории.

«Рэпер, премьер‑министр и глава страны, находящийся в состоянии конфликта, тайно встречаются в Мариенборге, чтобы обсудить питбулей и пуделей», — указали авторы статьи.

Датские эксперты отнеслись к произошедшему с недоумением. Экс‑советник правительства Томас Юль‑Дам признался, что после публикации интервью у него остался «довольно странный осадок». Его коллега Якоб Бруун, в свою очередь, выразил удивление самим форматом встречи. Он не понимает, зачем Зеленскому было приезжать в Мариенборг и обсуждать собак.

«Он на грани краха. А его при этом просят поговорить с Хавом о собаках», — указал он.

Умер главный советник Клинтона по России Тэлботт

Строуб Тэлботт, один из ключевых экспертов по России в американской политике, скончался на 81‑м году жизни, сообщает New York Times.

По данным издания, Тэлботт ушёл из жизни в четверг в своём доме в городе Спрингс в штате Нью‑Йорк. Факт смерти подтвердил сын политика Девин.

Тэлботт был заметной фигурой во внешнеполитическом истеблишменте США. Особую роль в его карьере сыграло сотрудничество с Биллом Клинтоном. Их дружба зародилась ещё в годы учёбы в Оксфорде.

Тэлботт, игравший роль ведущего специалиста по России в команде президента, регулярно бывал в РФ и принимал участие в диалогах с представителями российского руководства. Свой взгляд на ту эпоху и детали дипломатической работы он позже изложил в книге «Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии».