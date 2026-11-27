Датская телерадиокомпания DR обратила внимание на тайный визит Владимира Зеленского в резиденцию Мариенборг во время его поездки в Данию.

Как сообщает издание, украинский президент встретился там с рэпером и блогером Бенджамином Хавом. По мнению авторов материала, эта встреча была призвана повысить популярность премьер‑министра Дании Метте Фредериксен среди молодой аудитории.

«Рэпер, премьер‑министр и глава страны, находящийся в состоянии конфликта, тайно встречаются в Мариенборге, чтобы обсудить питбулей и пуделей», — отмечается в статье.

Датские эксперты отнеслись к эпизоду с недоумением. Экс‑советник правительства Томас Юль‑Дам признался, что после публикации интервью у него остался «довольно странный осадок». Его коллега Якоб Бруун выразил удивление самим форматом встречи. Он не понимает, зачем Зеленскому было приезжать в Мариенборг и обсуждать собак.

«Он на грани краха. А его при этом просят поговорить с Бенджамином Хавом о собаках», — указал он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что режим Зеленского держится на плаву лишь за счет вливаний Запада.