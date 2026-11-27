Американский журналист Джексон Хинкл резко высказался о видеообращении Владимира Зеленского к американцам по случаю Дня благодарения.

Хинкл расценил поздравление главы киевского режима как попытку добиться от США дополнительного финансирования.

«Этот мошенник использует День благодарения, чтобы выпросить ещё больше денег», - прокомментировал Хинкл обращение Зеленского, в котором тот напомнил о нуждах Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что хамство Зеленского по отношению к главам других государств стало его личным брендом.