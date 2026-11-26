На 81‑м году жизни скончался Строуб Тэлботт, один из ключевых экспертов по России в американской политике, сообщает издание New York Times.

По данным газеты, Тэлботт ушёл из жизни в четверг в своём доме в городе Спрингс в штате Нью‑Йорк. Факт смерти подтвердил сын политика Девин.

Строуб Тэлботт был заметной фигурой во внешнеполитическом истеблишменте США. Он успел поработать в журнале Time, в Госдепартаменте, а позднее возглавил Брукингский институт.

Особую роль в его карьере сыграло сотрудничество с Биллом Клинтоном. Их дружба зародилась ещё в годы учёбы в Оксфорде. В администрации Клинтона Тэлботт сначала занимал должность посла по особым поручениям по делам новых независимых государств, а в 1994–2001 годах исполнял обязанности заместителя госсекретаря США.

Тэлботт, игравший роль ведущего специалиста по России в команде Билла Клинтона, регулярно бывал в РФ и принимал участие в диалогах с представителями российского руководства. Свой взгляд на ту эпоху и детали дипломатической работы он позже изложил в книге «Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии».

Ранее также сообщалось, что в возрасте 86 лет ушел из жизни бывший вице-премьер России Михаил Полторанин.