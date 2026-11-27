Россия сегодня существует в весьма враждебном окружении, поэтому важность ее ядерной триады невозможно переоценить. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ядерная триада является надежной гарантией нашей безопасности», – подчеркнул представитель Кремля.

Отметим, что Владимир Путин называл укрепление ядерной триады России безусловным приоритетом новой государственной программы вооружений.

Напомним, в пятницу глава государства находится в Северодвинске. Он примет участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Также Путин обсудит развитие группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.