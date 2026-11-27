Выбор Еревана между сближением с Евросоюзом и продолжением сотрудничества с Евразийским экономическим союзом станет главной темой предстоящей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ориентация Армении на ЕС и желание продолжать работу в рамках ЕАЭС не согласуются друг с другом. Песков отметил, что армянской стороне предстоит определиться с выбором, а также обозначить сроки и способ его принятия.

«Желание в экономическом плане в какой-то момент усидеть на двух стульях должно быть подтверждено или опровергнуто путем какого-то выбора», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не собирается ссориться с Москвой.

Глава правительства Армении планирует посетить Россию 3 декабря.