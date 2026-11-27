Объяснить необходимость введения наказания за незаконную публикацию данных о последствиях атак дронов должны законодатели, авторы инициатив и специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сенаторы РФ внесли в Госдуму проекты законов, которые вводят административную и уголовную ответственность за распространение данных о последствиях атак ВСУ, в том числе с применением БПЛА, ракет и артиллерии.

«Здесь должны специалисты, наверное, - если действительно вносятся такие инициативы, то они должны аргументироваться со стороны специалистов», – сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу сенаторов.

Он добавил, что во время конфликта необходимо принимать решения для обеспечения безопасности.

Песков назвал неправильным как-то комментировать законопроекты до того, как состоялись их обсуждения в парламенте.

Ранее Песков заявил об интересе россиян к прямой линии с Путиным.