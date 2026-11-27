Вопрос о кандидатуре нового российского посла в Соединенных Штатах не затрагивался в ходе встречи главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на саммите АТЭС в КНР, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с соответствующим вопросом журналистов.

«Нет, этот вопрос не обсуждался», - ответил пресс-секретарь главы государства.

Лидеры РФ и США встретились 19 ноября на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Ранее Песков сообщил, что Путин и Трамп смогли обсудить ряд вопросов, несмотря на то, что беседа была недолгой.

Напомним, Александр Дарчиев, занимавший пост российского посла в Вашингтоне, умер 11 ноября на 67-м году жизни. По информации МИД РФ, дипломат скончался от последствий хронического заболевания.