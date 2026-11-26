Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Задать вопрос президенту можно несколькими способами, сообщили на сайте Кремля.

Обращение принимают через официальный сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также по СМС и ММС на номер 0–40–40.

Кроме того, вопросы можно направить по телефону 8–800–200–40–40. Звонок по этому номеру бесплатный. Для жителей других стран предусмотрены номера +7–495–539–40–40 и +7–499–550–40–40. Также обратиться к президенту можно через мобильное приложение.