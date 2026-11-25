Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия вышла на первый план как великая держава. Он отметил, что это заслуга Владимира Путина.

«Россия вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы. Конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович», — заявил Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главой российского государства.

Казахстанский лидер выразил радость этому обстоятельству.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Президент РФ провел с ним встречу в Москве. Они обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.