Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется 10 декабря в 12:00 мск. Президент России в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Об этом сообщили в Кремле.

Прием вопросов для программы стартует 27 ноября в 00:00 мск и продлится до окончания эфира 10 декабря.

Направить вопросы главе государства можно будет через специальное мобильное приложение, а также в текстовом и видеоформате в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, для этого будет доступен чат-бот в мессенджере «Макс».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Россию с официальным визитом, поздравил Владимира Путина с успешными трехсторонними переговорами на саммите АТЭС в Китае.