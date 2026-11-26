Кремль сообщил, что начнет принимать вопросы от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным с полуночи 27 ноября.

Отмечается, что приём обращений будет продолжаться до окончания выступления главы государства 10 декабря.

«Приём вопросов будет осуществляться с 00:00 мск 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря» — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, о том, что ведётся подготовка с Владимиром Путиным, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 ноября.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным была совмещена с его большой пресс-конференцией. Мероприятие, которое длилось 4 часа 27 минут, состоялось 19 декабря. Президент ответил на 77 вопросов.