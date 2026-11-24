Внешнеполитический эксперт немецкой партии «За социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен потребовала от канцлера ФРГ Фридриха Мерца полностью свернуть финансовую подпитку Киева ради спасения страны. Своим обращением к главе правительства она поделилась на странице в соцсети X*.

По словам политика, кабинет министров предпочитает расходовать бюджетные миллиарды на зарубежные проекты вместо того, чтобы поддерживать граждан внутри страны.

«Каждые 20 минут банкротится одна компания. Экономика сокращается, более 3 миллионов человек остались без работы — а правительство говорит о "подъеме". <…> Миллиарды продолжают отправлять на Украину, несмотря на то что большая часть населения выступает против этого. Пора покончить с этим», — возмутилась Дагделен, добавив, что только полный отказ от финансирования Киева способен остановить деградацию немецкой промышленности и социальной системы.

Недовольство подобной политикой подтверждают и последние социологические опросы. Согласно результатам исследования агентства DPA, за последний год доля немцев, выступающих против дальнейших поставок оружия Украине, выросла с 39 до 53 процентов, а 48 процентов опрошенных отвергли утверждение о том, что Киев якобы защищает безопасность Европы.

В Москве также неоднократно предупреждали, что накачивание украинских формирований оружием мешает мирному урегулированию и напрямую втягивает страны НАТО в конфликт, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Киева станут законной целью.

Глубокий кризис доверия к действующему руководству ФРГ фиксировали и более ранние опросы. По данным исследования службы Forsa на 17 ноября, работой Фридриха Мерца и его кабинета оказались недовольны рекордные 86 процентов респондентов при всего 12 процентах одобряющих, а 62 процента участников опроса усомнились в лидерских качествах канцлера и его способности договариваться внутри правящей коалиции.

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