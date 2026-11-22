Российско-европейские переговоры, на которые лидеры ЕС идут только для того, чтобы решать свои внутренние проблемы, обречены на провал, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила европейским представителям приглашение приехать в Россию, чтобы прояснить их позицию по украинскому урегулированию.

Как сообщил Bloomberg, о возможной встрече с российской стороной между собой договаривались представители Франции, Германии и Великобритании. Советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента Юрием Ушаковым для организации встречи.

Позже, однако, в Елисейском дворце заявили, что европейские представители готовы приехать на переговоры в Москву по украинскому урегулированию, если им гарантируют полноценное участие в мирном процессе. Ряд экспертов увидел в этом страх европейских лидеров и попытку придумать отговорки.

Соколов подчеркнул, что нынешняя позиция стран ЕС по конфликту на Украине по большей части деструктивна. Также специалист не исключил, что участие в переговорах им необходимо для того, чтобы решить свои внутренние политические проблемы.

«Если переговоры представителей РФ и ЕС нужны последним только для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы, то, во-первых, такие переговоры обречены на провал, а во-вторых, они будут выглядеть как демонстрация европейскими государствами собственной максималистской позиции. Естественно, это не имеет ничего общего с реальным желанием дипломатического разрешения украинского конфликта. И в таких переговорах российская сторона не заинтересована. Президент России емко и исчерпывающе призвал европейских лидеров решить, что в данной ситуации для них важно», - подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, как встреча Путина, Си и Трампа поменяла расстановку сил.