Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на то, что европейские политики стремятся спешно подключиться к процессу мирного урегулирования конфликта на Украине.

«То, что недели назад называли „предательством“, теперь стало приемлемым вариантом», — написала она в социальной сети X*.

В частности, Мендель напомнила, что даже канцлер ФРГ Фридрих Мерц допускает поэтапную отмену антироссийских санкций в рамках мирного соглашения.

Ранее, 15 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя перспективы урегулирования, указал, что в Европе осознают, как «поезд уходит», и пытаются «заскочить на подножку последнего вагона».

Позднее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Шэньчжэне подчеркнул, что европейские лидеры, рассуждая о вводе своих военных на Украину после возможного прекращения огня, фактически дают понять, что не допустят наступления мира.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.