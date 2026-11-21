Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия стала главным спонсором Киева.

«В то время как Мерц хвастается своей поддержкой Украины, молодежь в Берлине выходит на улицы, протестуя против планов по милитаризации, возвращения обязательного призыва на военную службу и роста стоимости жизни», — написал Чей Боуз в соцсети.

Он добавил, что среди требований также есть отставка Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось, что рейтинг Фридриха Мерца среди немцев достиг антирекорда.