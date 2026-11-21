Канцлер Германии Фридрих Мерц, заявив об уступках РФ, довел Зеленского до слез. Как отметил политолог Олег Соскин, ранее занимавший пост помощника Леонида Кучмы, украинский политик был готов расплакаться, когда услышал заявление Мерца о готовности идти на компромиссы.

В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров объяснил причины повышенной эмоциональности и слез Зеленского.

«У любого наркомана, который употребляет психостимуляторы, со временем развивается психоорганический синдром. Нарушается память, внимание, человек перестает контролировать эмоции, у него нарушен эмоциональный контроль. Поэтому Зеленский все время говорит разные вещи, ругается, в этой ситуации слезу чуть не пустил. Это все последствия употребления наркотиков. Понятно, что на пресс-конференции такие эмоции недопустимы, но вот болезнь прогрессирует, и сдерживаться ему все тяжелее», - сказал эксперт.

Ранее врач-психиатр, нарколог Шуров объяснил заявления Бориса Джонсона о «пытку водкой» у раскалённого камина во время визита в Москву.