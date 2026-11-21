Лидер США Дональд Трамп охарактеризовал Стивена Миллера, возглавляющего аппарат Белого дома, как наиболее влиятельного человека в мире. Данное заявление было сделано в ходе брифинга главы государства.

Трамп предложил Миллеру выступить перед журналистами, при этом выход недавно занявшего свою должность политика он сопроводил выразительным эпитетом.

В свою очередь Миллер на протяжении 2 минут возносил хвалы Трампу, перечисляя его достижения на посту главы Белого дома. Среди прочего он упомянул обеспечение безопасности южных границ государства и завершение эпохи «разнообразия, равенства и инклюзивности, а также трансгендерного* безумия».

«Под его руководством следующие два года станут величайшими двумя годами в американской истории», - сказал Миллер. Он также подчеркнул, что гордится назначением на пост руководителя аппарата президента и от его имени курирует работу персонала в этом здании, чтобы тот продолжал одерживать победы.

Выступление Миллера произвело на Трампа сильное впечатление. По словам американского президента, в своей речи глава аппарата оказался убедительнее, чем получившие слово до него вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. После этого Трамп поинтересовался у своего подчинённого, намерен ли тот баллотироваться на высший государственный пост в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Стивен Миллер, недавно возглавивший аппарат Белого дома, не заинтересован в предоставлении помощи Украине. По оценкам аналитиков, данная позиция способна стать дополнительным рычагом давления на Вашингтон.

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