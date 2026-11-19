Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты шпионят за Китаем, но не стал вдаваться в детали.

«Кто говорит: "Ох, он встречается с Китаем"… Они говорят: "Китайцы шпионят за нами!" Хорошо, мы тоже шпионим за ними. Я думаю, что мы шпионим лучше, чем они», - сказал хозяин Белого дома телеканалу Fox News.

О том, как именно США следят за Китаем, он рассказывать не стал. Трамп добавил, что ему известны все детали.

«Мы шпионим за Китаем, они шпионят за нами», – констатировал президент США.

Ранее были опубликованы первые кадры с сегодняшней встречи Путина и Трампа в Китае. Президент США в начале переговоров назвал российского лидера своим другом.