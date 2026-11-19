Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп начали двусторонние переговоры. Кремль опубликовал первые кадры встречи.

Трамп заявил, что с нетерпением ждет продуктивного разговора с российским коллегой. Он также отметил, что на протяжении многих лет поддерживает с Путиным отличные отношения.

Местом встречи стал Центр международных обменов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что лидеры планируют встретиться после пленарного заседания форума в Китае. Он выразил надежду, что беседа будет полезной и содержательной.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тема Украины может подниматься в ходе встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.