На состоявшейся в рамках саммита АТЭС в КНР встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин поблагодарил американского коллегу на английском языке.

В начале встречи Трамп отметил, что они с Путиным знают друг друга уже многие годы, и выразил надежду на то, что встреча в Шэньчжэне будет продуктивной.

Президент РФ в свою очередь поблагодарил главу Белого дома.

«Thank you so much (спасибо большое – прим. ред.)», - сказал Путин.

Затем Путин пожал руки принимавшим участие во встрече главе американского Госдепа Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

Ранее были опубликованы первые кадры со встречи Путина и Трампа.