Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина своим другом во время встречи в Китае. Американский президент также заявил, что рад его видеть.

Заходя в комнату переговоров, Трамп спросил: «Кто это?». После чего, подойдя к Путину, глава Белого дома сказал: «Он — мой друг».

Затем президенты пожали друг другу руки.

«Рад вас видеть», — сказал глава Белого дома российскому коллеге.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа будет носить краткосрочный характер. Отвечая на вопрос о перспективах проведения полноформатных переговоров между главами двух государств, Песков сообщил, что организовать полноценную встречу сейчас не представляется возможным из-за дефицита времени в графике президентов.