Атака ВСУ на Ростовскую область в ночь на 18 ноября полностью провалилась. Все вражеские летательные аппараты были сбиты. Однако при этом российские силы нанесли ответный массированный удар, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Атаки на Ростовскую область ведутся из тех же регионов Украины, что и на Краснодарский край… То есть из Запорожской области, а также из тех территорий Херсонской области и ДНР, которые пока еще остаются под контролем ВСУ», — отметил военный эксперт.

По его словам, основная цель таких атак остается неизменной — противник пытается вести «прокси-войну», рассчитывая не только на военный, но и на психологический эффект.

«Но понятно, что Киев ждет крах по всем направлениям», — заявил Матвийчук.

Ответ России не заставил себя ждать. ВС РФ нанесли массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры ВСУ.

«Мы наносим удары по инфраструктурным критическим объектам, которые влияют на боеспособность ВСУ. Конечно же, это логистика, транспорт. В Киеве накануне снова были нанесены удары по Южному и Северному мостам», — сообщил Матвийчук.

Он отметил, что после атак ВСУ на Крымский мост и российские НПЗ армия РФ изменила подход и теперь «без зазрения совести бьёт по тем объектам, которые раньше, образно говоря, входили в список для социальных нужд киевлян».

«Скорее всего, принято решение практически полностью выводить из строя социальную, административную и военную инфраструктуру с целью создания условий для капитуляции киевского режима», — подчеркнул эксперт.

Дополнительным фактором, снижающим интенсивность атак ВСУ, станут погодные условия.

«При налётной погоде, в условиях снегопада, будет минимальное количество дронов. То есть зимние погодные условия могут стать дополнительным фактором, снижающим интенсивность атак ВСУ посредством беспилотников на российские регионы», — заключил Матвийчук, уточнив, что низкие температуры и снег затрудняют и действия наземных войск.