Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа началась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Местом переговоров стал Центр международных обменов. В начале беседы американский лидер охарактеризовал с отношения Путиным как отличные. Трамп также назвал президента России своим другом.

Он подчеркнул, что с нетерпением ждал разговора с главой российского государства. Путин в ответ на английском языке выразил президенту США благодарность.

Напомним, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп собираются встретиться после пленарного заседания форума в Китае. Он выразил надежду, что разговор двух лидеров будет полезным и содержательным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал «не гадать» о продолжительности встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Представитель Кремля отметил, что эти переговоры будут иметь краткосрочный характер.