Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен торопиться с назначением нового официального представителя Белого дома, поскольку считает, что способен самостоятельно выполнять его обязанности.

В интервью газете New York Post американский лидер отметил, что в таком случае ему не придется согласовывать формулировки и содержание публичных заявлений с другим человеком и он сможет сам отвечать за свои слова.

При этом Трамп признал, что найти достойную замену бывшему пресс-секретарю Каролин Левитт будет непросто. Он высоко оценил ее профессиональные качества и отметил, что она успешно справлялась с возложенными на нее обязанностями. По мнению президента, превзойти результаты ее работы будет достаточно сложно.

Вместе с тем американский лидер сообщил, что желающих занять должность пресс-секретаря достаточно и у него уже есть несколько подходящих кандидатур. Однако раскрывать их имена Трамп не стал, подчеркнув, что необходимости в срочном назначении пока нет.

По его словам, отсутствие официального представителя администрации не вызывает нареканий, поэтому окончательное решение может быть принято позднее.

Ранее Трамп предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома и взять себе в помощники российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.