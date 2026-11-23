Российские военные активно наносят удары по объектам энергетики на Украине, которые ВСУ используют в своих целях. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как блэкаут в Одессе сказался на обстановке в рядах украинской армии.

Напомним, в Одессе вслед за отключениями света, воды и тепла начались перебои со связью. Блэкаут в регионе фиксируется уже третий день. По данным околовоенных Telegram-каналов, серьезные проблемы в регионе начались после того, как российские военные нанесли один из самых массированных ударов по Украине, который пришелся на Центральную, Западную и Южную части страны.

«Укрэнерго» сообщает, что удалось восстановить лишь снабжение критической инфраструктуры, при этом продолжают действовать круглосуточные плановые ограничения подачи электроэнергии.

«Российские военные достаточно активно работают по системе генерации энергии. На сегодняшний день практически все электростанции Украины либо выведены из строя, либо восстановлены после ремонта. По ним мы тоже работаем. Все электричество идет только от атомных электростанций, которые российские военные не трогают. Но мы работаем по трансформаторам. За счет этого на Украине сегодня наблюдаются серьезные проблемы с организацией производства беспилотников и всего остального», - пояснил военный эксперт.

Кнутов уточнил, что ВСУ экстренно рассматривают вопрос о переносе военных производств под землю.

«И в Киевской области, и в других регионах целый бум по поиску подвальных, подземных помещений, которые можно быстро привести в порядок и выпускать там военную продукцию. Для выпуска военной продукции они используют генераторы. Но здесь есть серьезный минус, потому что генераторы выделяют тепло, которое фиксируется нашими дронами-разведчиками. Также много подобных фиксаций со спутников. Они фиксируют эти военные производства, а позже туда наносятся удары, которые выбивают генераторы», - сказал он.

Также, по словам эксперта, Украина пытается переносить военные производства в другие страны Европы.

«Украина обсуждает вынос предприятий за рубеж. Буквально недавно в Брюсселе рассматривалось резкое увеличение финансирования киевского режима. В частности, речь шла о том, что на конец этого года у них стоит план семь миллионов беспилотников, это включая те дроны, которые они используют в зоне боевого соприкосновения. А на следующий год они планируют сделать 20 млн беспилотников. Из тех денег, которые они планируют выделить на 20 млн беспилотников, 67% останется в ЕС. Это говорит о том, что 67% беспилотников Европа производит на своих заводах. Конечно, вывести их из строя будет тяжело», - пояснил военный эксперт.

Кнутов добавил, что в этом случае будут серьезно перерезаться поставки для ВСУ из стран Европы.

Ранее стало известно, что бункеры элиты Зеленского сожгли в Киеве за секунды.