Вооруженные силы РФ сегодня днем с помощью беспилотников поразили в Днепропетровской области три железнодорожных локомотива, используемых для перевозки грузов для ВСУ. Об этом в пятницу вечером сообщили в Минобороны РФ.

Удары по локомотивам нанесены в районе села Морозовское и у городов Першотравенск и Каменское.

«Поражены три железнодорожных локомотива, используемых для перевозки грузов военного назначения», – уточнили в российском военном ведомстве.

В акватории Черного моря юго-западнее Одессы атакован «сухогруз», доставлявший грузы двойного назначения в интересах украинской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили подстанции в Харькове, а также в селе Зеленый Гай Днепропетровской области и городе Радомышль Житомирской области.

Также стало известно о применении в зоне СВО нового реактивного дрона «Изделие К5».