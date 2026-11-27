Россия намерена и дальше укреплять позиции в Мировом океане. Об этом в пятницу, 27 ноября, на совещании в Северодвинске, где обсудили развитие группировки многоцелевых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Будем укреплять и дальше позиции России в Мировом океане», - заверил Путин.

Он добавил, что это станет возможным благодаря совершенствованию подводного флота и Военно-моркого флота. Глава государства указал на необходимость продолжить эффективно объединять потенциал отечественной промышленности, науки, индустрии и бизнеса.

Ранее Владимир Путин в ходе церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь» анонсировал передачу ВМФ пяти ракетоносцев до 2030 года.