Российский лидер выступил на торжественном мероприятии, посвящённом вводу в строй нового атомохода. Как сообщили в Кремле, «Пермь» стала пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным флоту за последние шесть лет.

В своей речи глава государства подчеркнул уникальность отечественного судостроения. По его словам, лишь немногие страны в мире обладают возможностями для создания столь мощных атомных подводных лодок, представляющих собой оружие глобального масштаба. Путин отметил, что российские конструкторские бюро и верфи располагают передовыми технологиями, инженерными решениями, богатым опытом и высококвалифицированными кадрами.

«Пермь» относится к четвёртому поколению атомоходов проекта «Ясень-М». Этот многоцелевой ракетоносец, как уточнили в пресс-службе Кремля, первым получил штатное вооружение в виде гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Президент также заявил, что подлодки данного проекта отвечают всем актуальным и перспективным требованиям и способны выполнять задачи в любой точке Мирового океана. Он выразил уверенность, что планы по формированию мощного Военно-морского флота будут реализованы в установленные сроки и в полном объёме, а национальные интересы России в различных районах Мирового океана окажутся надёжно обеспечены.

В ходе визита в Северодвинск Путин поздравил моряков и сотрудников судостроительного комплекса «Севмаш», а также рассказал о дальнейших планах развития и совершенствования ВМФ России.